الرئيس الرواندي: اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على خفض التصعيد في الكونغو الديموقراطية

أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي أنّه اتّفق مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على ضرورة "خفض التصعيد" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث شنّت حركة "إم 23" المتمردة بمؤازرة من الجيش الرواندي هجوما جديدا بعدما سيطرا على مدينة غوما.



وقال كاغامي في تصريح متلفز: "ناقشنا الوضع في جمهورية الكونغو الديموقراطية واتّفقنا على ضرورة خفض التصعيد بشكل فعال والتوصل إلى حل للنزاع يعطي الأولوية للحوار السياسي ويضمن سلاما دائما".



من جهته، قال كوستا عبر منصة إكس إنّه أجرى محادثات هاتفية مع رئيسي رواندا بول كاغامي والكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي للتعبير عن "مخاوفه بشأن النزاع المستمر".



وأضاف أنّه يأمل في "انخراط بنّاء في دار السلام" عاصمة تنزانيا حيث سيشارك كاغامي وتشيسكيدي السبت المقبل في قمة مشتركة استثنائية بين الجماعة الاقتصادية لشرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.



وبعدما استولت الأسبوع الماضي على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، أعلنت حركة إم23 وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لأسباب إنسانية اعتبارا من الثلاثاء.



لكن ما أن بزغ فجر الأربعاء حتى اندلعت في جنوب كيفو المجاور اشتباكات عنيفة بين الحركة المتمردة والقوات الرواندية من جهة والقوات المسلحة الكونغولية من جهة أخرى، بحسب ما أكدت مصادر أمنية وإنسانية لوكالة فرانس برس.







