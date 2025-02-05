سلطات النيجر تطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مغادرة البلاد

طلب النظام العسكري الحاكم في النيجر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مغادرة البلاد على الفور، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على الملف وكالة فرانس برس الأربعاء.



وقال المصدر إنّ النيجر "ألغت الاتفاقات" المبرمة بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرا إلى أنّ بعض موظفي اللجنة الأجانب بدأوا بمغادرة البلاد.



من جهته، قال موقع "إير إنفو" الإخباري النيجري إنّ الحكومة أصدرت أمرا شفهيا يقضي بإغلاق مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البلاد ومغادرة موظفيها الأجانب في الحال.