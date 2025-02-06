خمسة أميركيين على الأقل ما زالوا محتجزين في فنزويلا

أفادت منظمة حقوقية بأن خمسة مواطنين أميركيين ما زالوا محتجزين في فنزويلا، بعد الإفراج عن ستة آخرين الأسبوع الماضي وعودتهم إلى الولايات المتحدة برفقة مبعوث خاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقالت منظمة "فورو بينال" الفنزويلية التي تعنى بحقوق الإنسان في بيان، إنه بالإضافة إلى المحتجزين الأميركيين الخمسة، هناك شخصان آخران أيضا يحملان جنسية أخرى لكن لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة.



وأشار البيان إلى أن فنزويلا تحتجز 54 أجنبيا، بينهم، إضافة إلى الأميركيين، 11 إسبانيا وتسعة ايطاليين وشخص فرنسي أميركي.



وكان المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد غرينيل قد أكد أن هناك "ما لا يقل عن ستة" محتجزين أميركيين متبقين في فنزويلا بعد الإفراج عن ستة آخرين عقب المحادثات التي أجراها مع الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس الأسبوع الماضي.



وأضاف غرينيل في خلال مقابلة مع برنامج "ميغن كيلي شو" هذا الأسبوع، أن المحتجزين كانوا "بمثابة رهائن" وجهت إليهم تهم "ضعيفة جدا".



وأوضح غرينيل أن "موقف نيكولاس مادورو هو أن بعض هؤلاء الاشخاص اعتقلوا بسبب تهم تتعلق بالإرهاب أو لأنهم كانوا يحاولون قتل الرئيس الفنزويلي أو نائبه"، مردفا: "معلوماتنا لا تقول ذلك".