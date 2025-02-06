الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خمسة أميركيين على الأقل ما زالوا محتجزين في فنزويلا

أخبار دولية
2025-02-06 | 00:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خمسة أميركيين على الأقل ما زالوا محتجزين في فنزويلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خمسة أميركيين على الأقل ما زالوا محتجزين في فنزويلا

أفادت منظمة حقوقية بأن خمسة مواطنين أميركيين ما زالوا محتجزين في فنزويلا، بعد الإفراج عن ستة آخرين الأسبوع الماضي وعودتهم إلى الولايات المتحدة برفقة مبعوث خاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
     
وقالت منظمة "فورو بينال" الفنزويلية التي تعنى بحقوق الإنسان في بيان، إنه بالإضافة إلى المحتجزين الأميركيين الخمسة، هناك شخصان آخران أيضا يحملان جنسية أخرى لكن لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة. 
     
وأشار البيان إلى أن فنزويلا تحتجز 54 أجنبيا، بينهم، إضافة إلى الأميركيين، 11 إسبانيا وتسعة ايطاليين وشخص فرنسي أميركي. 
     
وكان المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد غرينيل قد أكد أن هناك "ما لا يقل عن ستة" محتجزين أميركيين متبقين في فنزويلا بعد الإفراج عن ستة آخرين عقب المحادثات التي أجراها مع الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس الأسبوع الماضي. 
     
وأضاف غرينيل في خلال مقابلة مع برنامج "ميغن كيلي شو" هذا الأسبوع، أن المحتجزين كانوا "بمثابة رهائن" وجهت إليهم تهم "ضعيفة جدا". 
     
وأوضح غرينيل أن "موقف نيكولاس مادورو هو أن بعض هؤلاء الاشخاص اعتقلوا بسبب تهم تتعلق بالإرهاب أو لأنهم كانوا يحاولون قتل الرئيس الفنزويلي أو نائبه"، مردفا: "معلوماتنا لا تقول ذلك". 

أخبار دولية

أميركيين

الأقل

زالوا

محتجزين

فنزويلا

LBCI التالي
إيران ترفض الخطة الأميركية "لتهجير قسريّ" للفلسطينيين من غزة
البنتاغون يعلن احتجاز عشرة مهاجرين "يشكلون تهديدا كبيرا" في غوانتانامو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-12

البيت الأبيض: بايدن تحدث إلى عائلات 3 أميركيين محتجزين في أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
2025-02-04

الكرملين: الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة لا تزال محتجزةً بشكلٍ غيرِ قانوني

LBCI
أخبار دولية
2025-02-01

مبعوث ترامب يعلن بعد لقائه مادورو أن فنزويلا أفرجت عن ستة أميركيين

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-15

ميقاتي: لبنان بحاجة إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:00

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: غزة للفلسطينيين وليست أداة مساومة سياسية

LBCI
أخبار دولية
01:42

كاتس أصدر أوامر للجيش بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع

LBCI
أخبار دولية
00:49

وزير الخارجية الأميركيّ: لا أعتزم حضور الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين الذي ستستضيفه جنوب أفريقيا

LBCI
أخبار دولية
00:44

نتنياهو يبدي دعمه لخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
12:27

بسبب الإصابة... ألكسندر-أرنولد يغيب عن المباراة أمام توتنهام

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-03

تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-04

مع اقتراب العاصفة الثلجية "أسيل" من لبنان... إرشادات وقائية من الدفاع المدني للمواطنين

LBCI
أخبار لبنان
08:54

العبور من نقطة المصنع من وإلى سوريا... مستندات وشروط وأوقات محددة للطرفين وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الـAI... في أهم عشر جامعات حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الذكاء الصيني يجتاح أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

يارون بين الدمار والتحرير والاحتلال

LBCI
أخبار دولية
13:10

بعد مباحثات نتنياهو في واشنطن... هذه مشهدية المواقف داخل إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:08

خطة ترامب لإسرائيل: غزة تفرغ من السكان.. والتطبيع يتمدد مع الجيران

LBCI
أخبار لبنان
13:02

زيارة الموفدة الأميركية أورتاغوس الى لبنان... هذا ما ستحمله معها وإمكانيات تأثيره على ولادة الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
13:00

قبل تصريح نواف سلام حول تشكيل الحكومة... محادثات دارت بينه وبين الرئيس عون وهذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
12:50

مقدّمة النشرة المسائيّة 05-02-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:40

سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا والامور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات وقاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة

LBCI
أمن وقضاء
10:06

بأقل من 24 ساعة... شعبة المعلومات أوقفت الشخص الذي أضرم النار بالقاصر في مجدليا

LBCI
خبر عاجل
11:35

نواف سلام من بعبدا: أعمل على تأليف حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال

LBCI
خبر عاجل
10:45

رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
03:45

جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:09

الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)

LBCI
حال الطقس
01:23

المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى

LBCI
أخبار لبنان
10:49

ياسين جابر: لم أكن يوماً حزبياً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More