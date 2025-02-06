إيران ترفض الخطة الأميركية "لتهجير قسريّ" للفلسطينيين من غزة

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية ما وصفته بخطة "صادمة" قدمها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، للسيطرة على غزة و"تهجير" الفلسطينيين قسرًا من القطاع.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إنّ "خطة إخلاء غزة وتهجير الشّعب الفلسطينيّ قسرًا إلى دول مجاورة تُعد استمرارًا لخطة الكِيان الصهيونيّ الهادفة إلى إبادة الأمة الفلسطينية بالكامل، وهي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع".