بنما تنفي إعفاء السفن الحكومية الأميركية من رسوم عبور قناتها

نفت هيئة قناة بنما إعفاء السفن الحكومية الأميركية من دفع رسوم المرور كما كانت قد أكّدت وزارة الخارجية الأميركية.



وقالت هذه الهيئة المستقلة، التي تدير الممر المائيّ: "تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تجر أي تعديلات على هذه الحقوق".

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة أنه سيُسمح لسفنها الحكومية بعبور قناة بنما مجانًا من دون دفع أي رسوم.



وكتبت الخارجية الأميركية على منصة اكس أنّ: "السفن الحكومية الأميركية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأميركية ملايين الدولارات سنويا".