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ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا
أخبار دولية
2025-02-06 | 00:38
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ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا
أعلنت وزارة الخارجية الماليزية أن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة أميركية على غزة.
وقالت الوزارة في بيان: "تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم. مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرا عرقيا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأضافت الوزارة أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.
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