ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر فيه مشاركة المتحولات جنسيًا في المسابقات الرياضية النسائية

أصدر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر مشاركة المتحولات جنسيًا في المسابقات الرياضية النسائية، في أحدث قراراته التي تستهدف مجتمع العابرين جنسيًا منذ عودته إلى السلطة.



وقال، قبل توقيعه على القرار، في البيت الأبيض: "من الآن فصاعدًا ستكون الرياضات النسائية للنساء فقط"



ورأى أنّ بذلك "تنتهي الحرب على الرياضات النسائية".



وحضر التوقيع أيضا مسؤولون جمهوريون كبار، بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعضوة الكونغرس مارجوري تايلر غرين.



وتعهد ترامب وسط تصفيق الحضور بالدفاع عن الرياضيات، قائلًا: "لن نسمح للرجال بضرب وإيذاء وخداع نسائنا وفتياتنا".

