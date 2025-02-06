نتنياهو يبدي دعمه لخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق.وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".