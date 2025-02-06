كاتس أصدر أوامر للجيش بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع

أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أوامر للجيش بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



ويأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وقال كاتس: "أوعزت للجيش بإعداد خطة تسمح لأي ساكن في غزة ويرغب في المغادرة بالقيام بذلك، إلى أي بلد يرغب باستقبالهم".



وأضاف "ستشمل الخطة خيارات الخروج من المعابر البرية، إضافة إلى الترتيبات الخاصة للمغادرة عبر البحر والجو".