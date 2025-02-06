المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: غزة للفلسطينيين وليست أداة مساومة سياسية

تعارض بكين نقل سكان غزة بشكل قسري، وفق ما أكّدت وزارة الخارجية الصينية.



وأتى ذلك، في تعليق في شأن مقترح الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن سيطرة الولايات المتحدة على القطاع الفلسطينيّ.



وقال المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون، في مؤتمر صحافيّ: "غزة للفلسطينيين وليست أداة مساومة سياسية ناهيك عن أن تكون هدفًا لقانون الغاب."



وأضاف أنّ الصين تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.