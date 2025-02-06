الرئيس التونسيّ يقيل وزيرة المالية في حكومته وعيّن قاضية في المنصب

أقال الرئيس التونسيّ قيس سعيد، وزيرة المالية في حكومته وعيّن قاضية في المنصب.



وستتولى القاضية مشكاة سلامة الخالدي حقيبة المالية، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية على فيسبوك.



ونشرت لها صورة من مراسم أدائها اليمين.



ولم تكشف الرئاسة التونسية المزيد من التفاصيل ولم تأت على ذكر الوزيرة المقالة سهام البوغديري نمصية.



وتترأس وزيرة المالية الجديدة لجنة وطنية تتولى مهام استعادة أموال عامة تم اختلاسها.