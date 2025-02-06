كييف تقول إنها أسرت 909 جنود روس خلال عمليات في كورسك

أعنلت أوكرانيا أنها أسرت أكثر من 900 جندي روسي في خلال ستة أشهر من القتال في منطقة كورسك في غرب روسيا.



وتقول كييف إن الهدف الرئيسي لعمليتها المتعثرة التي بدأتها في آب الماضي عبر حدودها مع روسيا، هو جمع أكبر عدد ممكن من الجنود الروس لمبادلتهم بأسرى حرب أوكرانيين.



وقال الجيش الأوكراني في بيان: "خلال العملية، أسرت القوات الأوكرانية 909 جنود روس ما يجعل من الممكن إعادة مئات الأوكرانيين الذين كانوا محتجزين في السجون الروسية إلى وطنهم".



ولا تزال كييف وموسكو تتعاونان في مجال تبادل الأسرى رغم أنهما في حالة حرب منذ حوالى ثلاث سنوات.