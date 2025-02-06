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الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف شاحنة من المساعدات الإنسانية دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار

أخبار دولية
2025-02-06 | 04:43
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الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف شاحنة من المساعدات الإنسانية دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار
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الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف شاحنة من المساعدات الإنسانية دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار

عبرت أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات الحدود إلى قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني، وفق ما أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.
     
وقال توم فليتشر على منصة إكس: "أدخلنا أكثر من 10 آلاف شاحنة خلال أسبوعين منذ وقف إطلاق النار، وهي زيادة هائلة" في المساعدات التي تدخل القطاع الفلسطينيّ.

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