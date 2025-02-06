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عاهل الأردن يزور لندن قبل لقائه المرتقب مع ترامب في واشنطن
أخبار دولية
2025-02-06 | 04:42
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عاهل الأردن يزور لندن قبل لقائه المرتقب مع ترامب في واشنطن
توجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى لندن في زيارة عمل تسبق لقاءه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، في إطار حراك مكثف للملك بعد تصريحات الجمهوري المثيرة للجدل بشأن قطاع غزة.
وغادر الملك الأردن الخميس في زيارة عمل للندن، تليها زيارة عمل أخرى إلى الولايات المتحدة، تشمل بوسطن وواشنطن، على ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي.
ووفقا للبيان، يرافق الملك ولي العهد الأمير حسين.
وأكد الملك الأردني "ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، مشددا على "ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم".
أخبار دولية
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