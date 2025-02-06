أ.ف.ب: وزير الجيوش الفرنسية يعلن تسليم أوكرانيا أولى طائرات "ميراج 2000"

أعلن وزير الجيوش الفرنسيّ سيباستيان لوكورنو، أنّ بلاده سلمت أوكرانيا أولى طائرات "ميراج 2000-5" المقاتلة لمساعدتها في الدفاع عن مجالها الجوي ضد روسيا.



وقال لوكورنو عبر منصة إكس: "اليوم، وبعد أشهر عدة خصصت لتدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا، وصلت الطائرات الأولى إلى أوكرانيا"، من دون تحديد عددها.