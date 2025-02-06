ويتكوف في فلوريدا... محادثات مع رئيس الوزراء القطريّ

يجري مبعوث الرئيس الأميركيّ للشّرق الأوسط ستيف ويتكوف، محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ الشيخ محمد بن عبد ‏الرحمن ال ثاني في فلوريدا.



ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة المقررة هذا الأسبوع بين إسرائيل وحركة "حماس" في شأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.