ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّ إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة، بعد انتهاء القتال.



ولفت، في منشور على موقع تروث سوشيال" إلى أنّه لن تكون هناك حاجة إلى جنود أميركيين هناك.



وقال ترامب: "ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال."



وأضاف: "سيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة."