مصادر تجارية لرويترز: مِصر وقعت اتفاقيتين لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعيّ المسال

أعلنت مصادر تجارية لرويترز أنّ مِصر وقعت اتفاقيتين مع شل وتوتال إنرجيز، لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعيّ المسال، لتلبية الطلب في عام 2025.