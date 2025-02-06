أيرلندا ترفض مقترح إسرائيل لقبولها نازحين من غزة وتقول إنه "غير مجد"

رفضت وزارة الخارجية الأيرلندية، مقترح يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي لقبول أيرلندا لفلسطينيين في حال مغادرتهم لقطاع غزة.وذكرت الوزارة في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني: "يجب أن يكون الهدف هو زيادة المساعدات المقدمة إلى غزة بشكل كبير وعودة الخدمات الأساسية ووضع إطار عمل واضح يمكن للنازحين العودة بموجبه".وأضافت: "أي تعليقات مخالفة لذلك غير مجدية ومصدر إزعاج".