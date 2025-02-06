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أبو الغيط: إجماع عربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية
أخبار دولية
2025-02-06 | 07:58
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أبو الغيط: إجماع عربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس على الإجماع العربي لرفض مخططات تهجير سكان قطاع غزة من أرضهم والتمسك بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وجاء ذلك خلال اجتماع أبو الغيط مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى في مقر الجامعة بالقاهرة حيث بحثا أحدث المستجدات بعد وقف إطلاق النار في غزة وبدء تدفق المساعدات إلى القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي في بيان إن "اللقاء تناول الوضع الفلسطيني الراهن في ضوء التهديدات التي تتعرض لها القضية ولا سيما سيناريو التهجير المرفوض عربيًا ودوليًا".
وأضاف المتحدث أن "أبو الغيط ومصطفى أكدا على الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره".
وأشار المتحدث إلى أن "اللقاء شمل عرضًا موسعًا ودقيقًا من رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن خطط وبرامج التعامل مع الوضع الكارثي في غزة من أجل تنفيذ الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر، توطئة لإعادة الإعمار".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد التقى أمس الأربعاء بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي أكد دعم مصر للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية مع مواصلة الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى حل سياسي دائم وعادل من خلال تنفيذ حل الدولتين.
وأعلنت مصر والأردن في وقت سابق رفضهما لمقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستقبال سكان قطاع غزة الذي وصفه بأنه "مكان مدمر".
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