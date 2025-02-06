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التفاصيل الأخيرة عن خطة خروج سكان غزة من القطاع

أخبار دولية
2025-02-06 | 07:58
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التفاصيل الأخيرة عن خطة خروج سكان غزة من القطاع
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التفاصيل الأخيرة عن خطة خروج سكان غزة من القطاع

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