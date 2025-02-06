نائب روسي: إستعدادات للقاء بوتين وترامب وصلت إلى مرحلة متقدمة

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن نائب بارز في البرلمان قال اليوم الخميس إن الاستعدادات للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب وصلت إلى "مرحلة متقدمة".



ونقلت الوكالة عن ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب (الدوما)، القول إن الاجتماع قد يعقد قريبا، ربمًا في شباط أو مارس.