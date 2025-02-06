بريطانيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا ردًا على طرد موسكو لأحد دبلوماسييها

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس أنها ستلغي اعتماد دبلوماسي روسي، وذلك ردًا على إجراء مماثل اتخذته موسكو العام الماضي.



وقالت روسيا في تشرين الثاني إنها طردت دبلوماسيًا بريطانيا بتهمة التجسس، لكن لندن تنفي هذا الاتهام.



وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم أنها استدعت السفير الروسي للإعلان عن قرارها، موضحةً أن "ذلك جاء ردًا على قرار روسيا غير المبرر والذي لا أساس له من الصحة بسحب اعتماد دبلوماسي بريطاني في موسكو في تشرين الثاني".



وأشار البيان إلى أن "أي إجراء إضافي تتخذه روسيا سيعتبر تصعيدًا وسيتم الرد عليه بما يتوافق معه".



وجاء في البيان أن "بريطانيا لن تقبل بترهيب موظفينا بهذه الطريقة"، ووصفت قرارها بأنه إجراء متبادل.



ولم يذكر البيان اسم الدبلوماسي البريطاني أو المسؤول الروسي الذي من المقرر إلغاء اعتماده.



ولم ترد السفارة الروسية في لندن بعد على طلب للتعليق.