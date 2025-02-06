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مصر: لن نكون جزءا من أي مقترح لنقل الفلسطينيين

أخبار دولية
2025-02-06 | 10:09
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مصر: لن نكون جزءا من أي مقترح لنقل الفلسطينيين
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مصر: لن نكون جزءا من أي مقترح لنقل الفلسطينيين

اعلنت وزارة الخارجية المصرية إن مصر ترفض أي مقترح يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وإنها لن تكون طرفا في أي اقتراح من هذا القبيل.
 
جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس دونالد ترامب عن السيطرة الأميركية على القطاع الذي مزقته الحرب ودعوته لمصر لاستقبال الفلسطينيين. 
 

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