ملف أسرى حزب الله لدى إسرائيل... هذا الجديد فيه

بعثت عائلة العميل لدى الموساد في سوريا ولبنان سليم مراد جموس برسالة الى بنيامين نتنياهو تطالبه فيها باستغلال الفرصة المتوفرة لامكان التفاوض مع اللبنانيين لمعرفة مصير جموس الذي تدعي انه تم اختطافه في آب عام 1984 وبرفض إعادة اسرى حزب الله اذا لم تحصل العائلة على معلومات حول مصيره، بحسب ما أفادته مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة.



ومن جهته، قال المسؤول السابق في الموساد جاك نيريا ان هناك عشرة إسرائيليين تم اختطافهم في لبنان ما بين السنوات 84 و87، ولم يعرف سوى مصير واحد منهم، مشيرًا الى ان لدى إسرائيل جثث لبنانيين، من دون الإفصاح عن هوياتهم ودعا إسرائيل للعمل لكشف مصير جموس والاخرين.