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روسيا بشأن موقف ترامب تجاه غزة: التصريحات الشعبوية تزيد التوتر

أخبار دولية
2025-02-06 | 10:18
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روسيا بشأن موقف ترامب تجاه غزة: التصريحات الشعبوية تزيد التوتر
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روسيا بشأن موقف ترامب تجاه غزة: التصريحات الشعبوية تزيد التوتر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، ردًا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن خطة الاستيلاء على قطاع غزة، أنها تعتبر أي تصريحات شعبوية غير بناءة وتزيد من التوتر.

وقال ترامب في وقت سابق اليوم الخميس إن إسرائيل ستسلم غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال وإعادة توطين سكان القطاع بالفعل في أماكن أخرى، وهو ما قال إنه يعني أنه لن تكون هناك حاجة إلى قوات أميركية على الأرض.

ورأت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الوضع في غزة تحول من مأساة إلى كارثة.

أخبار دولية

ترامب

التصريحات

الشعبوية

التوتر

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