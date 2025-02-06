مبعوثة أميركية تحذر لبنان من نفوذ حزب الله في تشكيل الحكومة

من المتوقع أن توجه مبعوثة أميركية رسالة شديدة اللهجة إلى زعماء لبنان خلال زيارتها اليوم الخميس، سيكون مفادها أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذًا دون قيود لحزب الله وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.



وقال مسؤول في الإدارة الأميركية ودبلوماسي غربي ومصادر من دول في المنطقة إن الرسالة ستتضمن إشارة إلى أن لبنان سيتعرض لعزلة أكبر ودمار اقتصادي ما لم يشكل حكومة ملتزمة بالإصلاحات ويلتزم بالقضاء على الفساد والحد من نفوذ جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.



ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأميركي برئاسة مورغان أورتاغوس، نائب المبعوثة الخاص للشرق الأوسط، مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



وكلف سلام قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بتشكيل حكومة توزع فيها المناصب العليا عادةً بين الطوائف اللبنانية بموجب نظام لتقاسم السلطة.



لكن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من النفوذ الذي قد يمارسه حزب الله على الحكومة في محاولة للاستفادة من الضربات التي تلقتها الجماعة اللبنانية في حربها مع إسرائيل العام الماضي.