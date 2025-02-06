بنما تنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية

أعلن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو الخميس انسحاب بلاده من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بعد أيام من استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تسعى بلاده للحدّ من نفوذ بكين على قناة بنما.



ومولينو الذي سبق له وأن أعلن أنّه لن يجدّد مذكرة التفاهم الموقّعة مع الصين بشأن هذه المبادرة، قال خلال مؤتمر صحافي الخميس إنّ سفارة بنما في بكين "قدّمت الوثيقة" التي تتضمّن "الإعلان عن الخروج (من الاتفاق) خلال مهلة الـ90 يوما" المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.



مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين لتطوير بنى تحتية ومشاريع تنموية ضخمة، تشكّل محور استراتيجية الرئيس الصيني شي جينبينغ لزيادة نفوذ بلاده في الخارج.