عقوبات اميركية على النفط الخام الإيراني المنقول إلى الصين

أعلنت وزارة الخزانة الأمركية اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع البلاد من الحصول على سلاح نووي.