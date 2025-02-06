روسيا تعتبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "ماكينة للتدخّل" وترحّب بإغلاقها

رحّبت روسيا الخميس بقرار الإدارة الأميركية الجديدة إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، معتبرة هذه الهيئة الحكومية الأميركية "ماكينة للتدخّل" في شؤون الدول.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنّ "الأمر الوحيد الذي نشعر بالرضا عنه هو أنّ كلّ ما قلناه أصبح حقيقة"، في إشارة إلى الانتقادات الروسية المتكرّرة للوكالة.والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مطرودة من روسيا منذ 2012 حين اتّهمها الكرملين بتمويل احتجاجات للمعارضة والتدخّل في الانتخابات الروسية.كما يتّهم الكرملين هذه الوكالة بأنّها دعمت حركات مناهضة لحكومات موالية له في دول مجاورة، وبخاصة في أوكرانيا وجورجيا، بهدف إطاحة هذه الحكومات والإتيان بأخرى تكون موالية لواشنطن ومعادية لموسكو.