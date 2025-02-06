سفارة أفغانستان في تركيا تعلن إغلاق أبوابها

أعلنت سفارة أفغانستان في تركيا الخميس أنها أغلقت بشكل نهائي مقرها في أنقرة بعد قرار بهذا الصدد أصدرته السلطات التركية.



وبقيت السفارة تعمل بالطاقم نفسه مدى ثلاث سنوات ونصف سنة على الرغم من استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب 2021.



وفي منشور على منصة إكس، أعلنت السفارة أنها ستغلق بناء على "قرار البلد المضيف".

