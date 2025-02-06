روبيو: من "العبثي" أن تدفع سفن حكومية أميركية رسوما لعبور قناة بنما

اعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس ان من "العبثي" أن تدفع سفن البحرية الأميركية رسوما لعبور قناة بنما، بعد أن نفى رئيس بنما أن يكون قد تم التوصل لاتفاق بشأن العبور المجاني.



وقال روبيو في تصريح لصحافيين في جمهورية الدومينيكان "أجد أنه من العبثي أن نضطر إلى دفع رسوم لعبور منطقة نحن ملزمون بحمايتها في أوقات النزاع. هذه هي توقعاتنا".



لكن روبيو لم يعلن التوصل إلى اتفاق.



وقال الوزير الأميركي "إنها حكومة منتخبة ديموقراطيا. لديها أنظمة. لديها قوانين. ستمضي قدما في مسارها، لكن توقعاتنا تظل على حالها".



وجاء في منشور لوزارة الخارجية الأميركية على منصة للتواصل الاجتماعي الأربعاء أن بنما ستمضي قدما في إعفاء سفن حكومية أميركية من الرسوم، وذلك بعد أيام قليلة على زيارة أجراها روبيو لبنما.

