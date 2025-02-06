الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
5
o
الجنوب
10
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
5
o
الجنوب
10
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أربعة قتلى في تحطم طائرة في الفيليبين يستخدمها الجيش الأميركي
أخبار دولية
2025-02-06 | 17:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أربعة قتلى في تحطم طائرة في الفيليبين يستخدمها الجيش الأميركي
قضى عسكري أميركي وثلاثة متعاقدين مع البنتاغون الخميس في الفيليبين في تحطّم طائرة صغيرة مستأجرة لحساب جيش الولايات المتحدة، وفق القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وجاء في بيان للقيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن تحطّم الطائرة في جزيرة مينداناو أن "الطائرة كانت تقدّم الدعم على مستويات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بناء على طلب حلفائنا الفيليبينيين".
وأشار البيان إلى أن الحادث "وقع خلال مهمة روتينية لدعم أنشطة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والفيليبين".
وفقا للجيش الأميركي، قضى في الحادث عسكري وثلاثة متعاقدين مع البنتاغون. ولم تكشف هوياتهم بانتظار إخطار عائلاتهم.
وقال الجيش في بيانه "يمكننا أن نؤكد أن لا ناجين" من التحطم.
أخبار دولية
طائرة
الفيليبين
يستخدمها
الجيش
الأميركي
التالي
ويتكوف في فلوريدا... محادثات مع رئيس الوزراء القطريّ
أ.ف.ب: وزير الجيوش الفرنسية يعلن تسليم أوكرانيا أولى طائرات "ميراج 2000"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-22
مقتل أربعة في تحطم طائرة مروحية في تركيا
أخبار دولية
2024-12-22
مقتل أربعة في تحطم طائرة مروحية في تركيا
0
آخر الأخبار
2024-12-22
أ.ف.ب: مقتل أربعة في تحطم طائرة مروحية في تركيا
آخر الأخبار
2024-12-22
أ.ف.ب: مقتل أربعة في تحطم طائرة مروحية في تركيا
0
أخبار دولية
2025-01-15
ثلاثة قتلى في تحطم طائرة تدريب للشرطة في إيران
أخبار دولية
2025-01-15
ثلاثة قتلى في تحطم طائرة تدريب للشرطة في إيران
0
أخبار دولية
2025-01-29
مقتل 18 شخصًا في تحطّم طائرة في جنوب السودان
أخبار دولية
2025-01-29
مقتل 18 شخصًا في تحطّم طائرة في جنوب السودان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:45
الملك تشارلز الثالث يزور الفاتيكان في نيسان
أخبار دولية
17:45
الملك تشارلز الثالث يزور الفاتيكان في نيسان
0
أخبار دولية
17:44
أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني في منطقة كورسك الروسية
أخبار دولية
17:44
أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني في منطقة كورسك الروسية
0
أخبار دولية
17:31
ترامب وقّع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
17:31
ترامب وقّع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
0
أخبار دولية
17:01
روبيو: من "العبثي" أن تدفع سفن حكومية أميركية رسوما لعبور قناة بنما
أخبار دولية
17:01
روبيو: من "العبثي" أن تدفع سفن حكومية أميركية رسوما لعبور قناة بنما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:30
في يوم عيد ميلادها... نزيلة فندق هولندي تعثر على مفاجأة غير متوقعة في غرفتها: "تجربة رائعة" (صورة)
منوعات
10:30
في يوم عيد ميلادها... نزيلة فندق هولندي تعثر على مفاجأة غير متوقعة في غرفتها: "تجربة رائعة" (صورة)
0
أخبار لبنان
16:26
نبيل بدر لـ "جدل": سمّينا سلام وقد لا نعطيه الثقة ورغم ذلك سنسير معه
أخبار لبنان
16:26
نبيل بدر لـ "جدل": سمّينا سلام وقد لا نعطيه الثقة ورغم ذلك سنسير معه
0
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
0
آخر الأخبار
09:42
رويترز: من المقرر أن تنقل مبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة حازمة إلى القادة اللبنانيين يوم الخميس مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لحزب الله وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة
آخر الأخبار
09:42
رويترز: من المقرر أن تنقل مبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة حازمة إلى القادة اللبنانيين يوم الخميس مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لحزب الله وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
0
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
0
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
0
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
2
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
3
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
4
خبر عاجل
15:59
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
خبر عاجل
15:59
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
5
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
6
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
7
أخبار لبنان
14:38
بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر
أخبار لبنان
14:38
بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر
8
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More