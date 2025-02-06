أربعة قتلى في تحطم طائرة في الفيليبين يستخدمها الجيش الأميركي

قضى عسكري أميركي وثلاثة متعاقدين مع البنتاغون الخميس في الفيليبين في تحطّم طائرة صغيرة مستأجرة لحساب جيش الولايات المتحدة، وفق القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وجاء في بيان للقيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن تحطّم الطائرة في جزيرة مينداناو أن "الطائرة كانت تقدّم الدعم على مستويات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بناء على طلب حلفائنا الفيليبينيين".



وأشار البيان إلى أن الحادث "وقع خلال مهمة روتينية لدعم أنشطة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والفيليبين".



وفقا للجيش الأميركي، قضى في الحادث عسكري وثلاثة متعاقدين مع البنتاغون. ولم تكشف هوياتهم بانتظار إخطار عائلاتهم.



وقال الجيش في بيانه "يمكننا أن نؤكد أن لا ناجين" من التحطم.