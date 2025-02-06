ترامب وقّع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع من دون إعطاء تفاصيل حول محتواه.



وفق الإعلام الأميركي، تستهدف التدابير أموالا شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض.