أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني في منطقة كورسك الروسية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية ليل الخميس أن أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني لتمكين مئات المدنيين الروس في منطقة كورسك التي يسيطر عليها جيشها، من العودة إلى أراض تسيطر عليها روسيا.



وقالت الرئاسة الأوكرانية لوكالة فرانس برس "نحن مستعدون لفتح ممر إنساني من كورسك إلى العمق الروسي في حال وردنا طلب رسمي من روسيا الاتحادية".