الملك تشارلز الثالث يزور الفاتيكان في نيسان

أعلن قصر باكينغهام الخميس أن الملك تشارلز الثالث، رئيس كنيسة إنكلترا، والملكة كاميلا سيسافران إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس في نيسان.



وقال القصر إن "جلالة الملك والملكة سيجريان زيارتي دولة للكرسي الرسولي وجمهورية إيطاليا في أوائل نيسان/أبريل 2025".



ستكون هذه زيارة الدولة الأولى التي يجريها تشارلز للفاتيكان لإجراء محادثات مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية منذ أن نصّب ملكا في العام 2022.



وعاد تشارلز تدريجيا إلى الحياة العامة بعد أن باشر في أوائل العام الماضي علاجا إثر تشخيص إصابته بالسرطان، ومذّاك الحين أجرى زيارات دولة عدة.