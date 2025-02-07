روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط بعد اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيزور إسرائيل ودولًا عربية في منتصف شباط الحالي، في أول زيارة له للشرق الأوسط بعد الكشف عن مقترح الرئيس دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين خارج غزة والذي قوبل بتنديد واسع النطاق.



وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن وإلى كل من إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 شباط.



ونددت جماعات لحقوق الإنسان بمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة بشكل دائم كجزء من سيطرة الولايات المتحدة على القطاع.



وأشار روبيو يوم الأربعاء إلى أنه سيتعين على الفلسطينيين في القطاع الانتقال إلى أماكن أخرى "بشكل مؤقت" بينما يتم إعادة إعماره بعد الحرب.



وذكر المسؤول الأميركي أن روبيو سيناقش خلال الجولة الوضع في غزة وتداعيات الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وسيواصل نهج ترامب في محاولة حلحلة الوضع الراهن في المنطقة.



ورأى المسؤول أنه "لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر. إنه مثل الغسل والشطف ثم التكرار. يصبح الأمر مألوفًا وتبدأ في الاعتقاد أن هذه هي الحياة وما يجب أن نتوقعه. ويؤمن الرئيس ترامب وماركو روبيو أن الوضع ليس كذلك وأن الأمور يمكن أن تتغير".