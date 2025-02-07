رصد ستة مناطيد صينية حول تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت ستة مناطيد صينية حول جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.ورصِدت المناطيد الستة في خلال 24 ساعة حتى الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي الجمعة (22,00 بتوقيت غرينتش الخميس)، وفق وزارة الدفاع التايوانية.إلى ذلك، رُصِدت تسع طائرات عسكرية وست سفن حربية وسفينتان صينيتان بالقرب من الجزيرة في خلال الفترة نفسها وفق المصدر.