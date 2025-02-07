السلطات في ألاسكا تبحث عن طائرة ركاب مفقودة على متنها 10 أشخاص

ذكرت إدارة السلامة العامة في ألاسكا أمس الخميس أن السلطات تجري عملية بحث عن طائرة ركاب تابعة لشركة بيرينغ إير على متنها عشرة أشخاص في أعقاب الإبلاغ عن فقدانها خلال رحلة من أونالاكليت إلى نوم في الولاية الأميركية.



وأوضحت الإدارة على موقعها الإلكتروني أن الطائرة كانت تقل تسعة ركاب وقائدها، مشيرةً إلى أن فرق البحث تعمل على تحديد آخر إحداثياتها المرصودة.



وبحسب بيانات موقع تتبع الرحلات فلايت رادار 24، فإن بيرينغ إير شركة طيران محلية مقرها ألاسكا، وتشغل نحو 39 طائرة وهليكوبير.