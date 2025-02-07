كندا مستعدة للانضمام إلى مشروع اقترحه ترامب لتطوير درع دفاعية صاروخية

أعلن وزير الدفاع الكندي استعداد بلاده للانضمام إلى مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطوير درع دفاعية صاروخية من نظام "القبة الحديد"، رغم التوتر الحالي بين أوتاوا وواشنطن.وقال بيل بلير للصحافة إن كندا "شريك أساسي" في الدفاع المشترك عن أميركا الشمالية، عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقيادة العسكرية المشتركة "نوراد" المسؤولة عن الأمن الجوي للبلدين.وأضاف: "نظام الدفاع الصاروخي المتكامل لأميركا الشمالية بكاملها هو الأمر الأكثر منطقية بالنسبة إلى الجميع".