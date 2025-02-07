صندوق النقد: من المبكر للغاية الحديث عن أي تحليل دقيق لتأثيرات رسوم ترامب الجمركية

أوضحت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.



وقالت جوبيناث في مؤتمر صحفي: "من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية".



وكانت جوبيناث ترد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على دول أخرى من بينها اليابان.