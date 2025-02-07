إيران تندد بالعقوبات الأميركية الجديدة "غير الشرعية" و"غير المبررة"

ندّدت إيران بالعقوبات المالية الجديدة "غير الشرعية" و"غير المبررة" التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات متهمة ببيع النفط الإيراني للصين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن "قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع إيران من القيام بنشاط تجاري مشروع مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني" مضيفا أن التحرك "غير مبرر ومخالف للقواعد الدولية".