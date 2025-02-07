مبعوث ترامب الخاص لأوكرانيا وروسيا يلتقي سفيرة أوكرانيا

أعلنت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج أجرى "مناقشة مستفيضة" معها في أول اجتماع رسمي بينهما أمس الخميس.



وذكرت السفيرة أوكسانا ماركاروفا، في منشور على فيسبوك، أن هذا كان أول اجتماع لها مع كيلوج منذ تعيينه رغم أنهما التقيا من قبل.



وتحاول أوكرانيا إقامة علاقات وثيقة مع الإدارة الجديدة برئاسة ترامب، الذي يقول إنه يريد إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع روسيا بسرعة.



ولم يذكر ترامب تفاصيل تذكر حول الطريقة التي سيسعى بها إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال كيلوج لرويترز الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، خاصةً إذا تمكنت كييف وموسكو من التوصل إلى اتفاق لهدنة.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب كبير في البرلمان قوله إن الاستعدادات للقاء بين بوتين وترامب قد وصلت إلى "مرحلة متقدمة".