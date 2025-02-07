برنامج الأغذية العالمي يتلقى أوامر أميركية لوقف عشرات المنح رغم وجود إعفاء للمساعدات الطارئة

أمرت واشنطن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف العمل على عشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة، وفًقا لبريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز وأُرسل بعد خمسة أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة.



وتبلغ قيمة منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عشرات الملايين من الدولارات وتوفر مساعدات غذائية في دول فقيرة من بينها اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.



ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية وبرنامج الأغذية العالمي على الفور على طلب للتعليق.



وتندرج العديد من المنح التي جرى تعليقها تحت برنامج للغذاء من أجل السلام، وهو البرنامج الذي ينفق نحو ملياري دولار سنويًا على التبرع بسلع أميركية. وتتم إدارة هذا البرنامج، الذي يشكل الجزء الأكبر من المساعدات الغذائية الدولية الأميركية، بشكل مشترك من وزارة الزراعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.