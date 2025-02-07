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إسرائيل تشيد بترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "اللاأخلاقية"
أخبار دولية
2025-02-07 | 02:33
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إسرائيل تشيد بترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "اللاأخلاقية"
أشادت إسرائيل الجمعة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي وصفتها بأنها "لاأخلاقية" وغير شرعية.
وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على إكس: "أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المزعومة"، معتبرًا أن "قرارات الهيئة لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني".
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