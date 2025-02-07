رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية

حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدّد المنظومة القضائية الأوسع، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما يفرض بموجبه عقوبات على الهيئة.وكتب كوستا على "اكس" أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".