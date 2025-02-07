خامنئي: التجربة أثبتت أن المحادثات مع أميركا خطوة ليست "ذكية"

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الأربعاء إنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع طهران.