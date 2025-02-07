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خامنئي يتوعد بالرد بالمثل إذا ما هددت الولايات المتحدة إيران
أخبار دولية
2025-02-07 | 03:59
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خامنئي يتوعد بالرد بالمثل إذا ما هددت الولايات المتحدة إيران
توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالرد بالمثل على الولايات المتحدة إذا ما تعرضت لإيران أو نفذت تهديداتها لها.
وقال خامنئي خلال اجتماع بقادة الجيش: "إذا ما هددونا، فسوف نهددهم. وإذا ما نفذوا وعيدهم، فسوف ننفذ وعيدنا. وإذا ما مسوا بأمن أمتنا، فسوف نمس بأمنهم بلا تردد".
أخبار دولية
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