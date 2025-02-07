الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل إلى وقف عنفها ضد الطواقم الطبية والمرضى والمرافق الصحية في الضفة الغربية

أخبار دولية
2025-02-07 | 04:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أطباء بلا حدود&quot; تدعو إسرائيل إلى وقف عنفها ضد الطواقم الطبية والمرضى والمرافق الصحية في الضفة الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل إلى وقف عنفها ضد الطواقم الطبية والمرضى والمرافق الصحية في الضفة الغربية

نشرت منظمة أطباء بلا حدود تقريرًا عن تصعيد الهجمات والعراقيل التي تواجه الرعاية الصحية.

وفي التقرير، أشارت إلى أن الضفة الغربية المحتلة شهدت تصاعدًا كبيرًا في استخدام القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين للعنف الجسدي المتطرف بحق الفلسطينيين منذ بدء الحرب الشاملة على غزة في تشرين الأول 2023 كما جاء في آخر تقرير أصدرته منظمة أطباء بلا حدود. فقد قتل ما لا يقل عن 870 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 7,100 آخرين بين تشرين الأول 2023 كانون الثاني 2025.

وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "إلحاق الأذى والحرمان من الرعاية الصحية"، أسفر اشتداد العنف في الضفة الغربية عن تقليص حاد في قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، علمًا أن هذه الممارسات تشكل جزءًا من نمط قمعي ممنهج تمارسه إسرائيل، وهو ما وصفته محكمة العدل الدولية بأنه يرقى إلى العزل العنصري والفصل العنصري.

ويغطي التقرير الفترة بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2024، ويتضمن مقابلات معمقة مع 38 مريضًا وعاملًا من أطباء بلا حدود، بالإضافة إلى فرق المستشفيات من المسعفين والمتطوعين الذين تدعمهم المنظمة. وقد تحدث هؤلاء عن التوغلات العسكرية العنيفة والمطوّلة للقوات الإسرائيلية والقيود المشددة على الحركة وكيف حدت جميع هذه العوامل من قدرات الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الرعاية الصحية. تدهور الوضع بشكل أكبر منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة وتردت الظروف المعيشية الصعبة للكثير من الفلسطينيين الذين يدفعون أثمانًا باهظة على الصعيد الجسدي والنفسي.

وفي هذا السياق، يوضح منسق الطوارىء في أطباء بلا حدود، بريس دو لو فين، قائلًا: "يموت المرضى الفلسطينيون لمجرد أنهم غير قادرين على الوصول إلى المستشفيات. نشهد اعتراض القوات الإسرائيلية لسيارات الإسعاف عند الحواجز، حتى أثناء نقلها لمرضى في حالات حرجة، إضافةً إلى تطويق المرافق الطبية ومداهمتها خلال العمليات العسكرية، وتعريض العاملين في المجال الصحي للعنف الجسدي خلال مساعيهم لإنقاذ حياة الناس".

وفي ظل هذه الظروف، تلقت كوادر منظمة أطباء بلا حدود تقارير عن تزايد الهجمات على الطواقم والمرافق الطبية، والتي تشمل الهجمات على المستشفيات وتدمير المواقع الطبية المؤقتة في مخيمات اللاجئين، إضافةً إلى ما يتعرّض إليه المسعفون والعاملون الطبيون من مضايقة واحتجاز وإصابات وحتى قتل على يد القوات الإسرائيلية.

وبين تشرين الأول 2023 كانون الأول 2024، سجلت منظمة الصحة العالمية 694 هجومًا على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، مع وقوع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية غالبًا تحت حصار القوات العسكرية. هذا ويعبر العاملون في القطاع الصحي عن شعورهم بانعدام الأمن، إذ يتعرضون بشكل متكرر للمضايقات والاحتجاز والإصابات، بل وحتى القتل.

وقال مسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تدعمها أطباء بلا حدود: "حاصرت القوات الإسرائيلية نقاط المعالجة الموقتة في طوباس وأغلقت مداخلها، بالرغم من أنه كان من الواضح جدًا أن هذا مبنى طبي. أمرت القوات الإسرائيلية جميع المسعفين بالخروج من مركز الاستقرار. كان هناك حوالي 22 مسعفًا. أطلق الجنود الإسرائيليون النار داخل المبنى وخارجه، مما أدى إلى إتلاف إمداداتنا وتضرر مركز الاستقرار".

وفي حالات الطوارىء الطبية، قد تؤدي القيود المفروضة على الحركة إلى تداعيات مهلكة. فقد تعرض الوصول إلى الرعاية الصحية للعراقيل بشكل كبير في ظل إعاقة حركة سيارات الإسعاف واستهدافها، والتصعيد في العمليات العسكرية العنيفة التي تسفر عن الكثير من الضحايا والمصابين، إلى جانب الدمار الواسع الذي يطال البنية التحتية المدنية من طرق ومرافق صحية وشبكات مياه وكهرباء، خصوصًا في مخيمات طولكرم وجنين.

وفي المناطق النائية وضواحي المدن مثل جنين ونابلس، تزداد الأوضاع قساوة، إذ يجبر المرضى المصابون بأمراض مزمنة، مثل المحتاجين إلى غسيل الكلى بانتظام، على البقاء في منازلهم بسبب العقبات الكبيرة التي تحول دون وصولهم إلى الرعاية الصحية.

وإلى جانب التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، أدى عنف المستوطنين والتوسع المستمر في المستوطنات إلى تعريض الكثير من الفلسطينيين لمزيد من العنف وسط خشية من التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تم تسجيل ما لا يقل عن 1,500 هجوم شنه المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2024.

وبصفة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، فهي تتحمل التزامات قانونية بموجب القانون الدولي لضمان إمكانية وصول السكان إلى الرعاية الصحية وحماية العاملين في المجال الطبي.

ويواجه نظام الرعاية الصحية في الضفة الغربية ضغطًا هائلًا، ما يجبره على العمل بحالة طوارىء دائمة.

ودعت "أطباء بلا حدود" إسرائيل إلى وقف عنفها ضد الطواقم الطبية والمرضى والمرافق الصحية ووقف الهجمات التي تعيق الكوادر الطبية عن أداء واجباتها المنقذة للحياة.
 

أخبار دولية

حدود"

إسرائيل

عنفها

الطواقم

الطبية

والمرضى

والمرافق

الصحية

الضفة

الغربية

LBCI التالي
خامنئي: التجربة أثبتت أنه ليس من "الفطنة" إجراء محادثات مع أميركا
خامنئي يتوعد بالرد بالمثل إذا ما هددت الولايات المتحدة إيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-21

السلطة الفلسطينية تتهم ترامب بتشجيع "غلاة المستوطنين" على العنف في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2024-12-03

متطوعون ومنظمة أطباء بلا حدود: قوات الدعم السريع تقصف مخيم زمزم السودانيّ للنازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-24

أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-24

منظمة اطباء بلا حدود أمّنت حاجات أساسية للنازحين في مختلف انحاء البلاد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:21

بريطانيا لا تعتزم فرض عقوبات على الجنائية الدولية

LBCI
أخبار دولية
06:42

الكرملين: روسيا وأميركا لم تبحثا بعد لقاء بوتين وترامب

LBCI
أخبار دولية
06:27

شولتس: أرفض ما يطرحه ترامب... لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن

LBCI
أخبار دولية
06:25

ألمانيا تعلن مواصلة دعمها للجنائية الدولية عقب عقوبات ترامب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:06

"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل إلى وقف عنفها ضد الطواقم الطبية والمرضى والمرافق الصحية في الضفة الغربية

LBCI
موضة وجمال
2025-02-02

بفستان طويل من الجلد... كيم كارداشيان تسرق الأضواء في إطلالة سوداء أنيقة (صور)

LBCI
أخبار دولية
13:15

وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري

LBCI
صحف اليوم
2025-02-06

الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:50

نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط في قصر بعبدا... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:17

الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:28

الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم

LBCI
أخبار دولية
13:18

غزة بين عرض ترامب ورفض العالم

LBCI
أخبار دولية
13:15

وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:35

تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...

LBCI
أخبار لبنان
12:46

الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...

LBCI
خبر عاجل
15:59

سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..

LBCI
حال الطقس
00:37

طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
04:53

معلومات للـLBCI: المستهدف في الإنفجار داخل منزل في طيرحرفا يدعى عباس حيدر ولديه مسؤولية في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
06:47

عبود: منع سير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت... وهؤلاء هم المستثنون

LBCI
أخبار لبنان
14:38

بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر

LBCI
أخبار لبنان
10:57

وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More