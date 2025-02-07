خامنئي: التجربة أثبتت أنه ليس من "الفطنة" إجراء محادثات مع أميركا

رأى المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي أن التجربة أثبتت أنه "ليس من الفطنة أو الحكمة أو الشرف" إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال يوم الأربعاء إنه يود التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران يمكن التحقق منه.



وخلال فترة ولايته السابقة في عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وأعاد فرض العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني.



ودفعت العقوبات القاسية طهران إلى انتهاك القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.



ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير الأربعاء الماضي ان إيران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل الخلافات بينهما.